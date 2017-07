Protesta sul Pianello: DC, "La voce della Piazza è risuonata forte"

Con un comunicato la DC ringrazia tutti coloro che, ieri, hanno partecipato alla manifestazione sul Pianello. “Sono la risposta più forte – recita la nota – all'autoreferenzialità del Governo, ed un chiaro richiamo alla necessità dell'apertura di un dialogo reale”. La Democrazia Cristiana afferma che – all'evento – hanno aderito tutte le forze rappresentative del Paese. “Questo – sostiene la DC – è un Governo che divide il Paese ma paradossalmente è riuscito ad unirne gli opposti”. Il tentativo di intesa tra Governo e forze sindacali, saltato per la mancata condivisione di Banca Centrale, fa emergere – si legge nel comunicato – “come l'autonomia di BCSM non si limiti alla vigilanza sul sistema bancario, ma si estenda a scelte strategiche”.