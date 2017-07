Consiglio: si discute di assestamento di bilancio. Assenti i consiglieri di Dim

Celli consegna ai capigruppo documenti sui crediti d'imposta

Si discute di assestamento di bilancio in un'Aula con numerosi banchi vuoti: sono quelli dei Consiglieri di Rete e Mdsi che proprio ieri avevano annunciato la loro uscita per non rendersi complici dell'indebitamento pubblico. Dopo la bagarre dei giorni scorsi il dibattito si sviluppa in un clima più sereno. Il Segretario Celli nella sintesi della relazione al progetto di legge, anticipa che il Governo presenterà un emendamento per aprire una sede di concertazione permanente con associazioni datoriali, sindacali e rappresentanze consiliari per ragionare sulla revisione della spesa pubblica, “perché – spiega - ci sono ancora aree di spreco”. Priorità, quindi, sarà “agire sulla qualità della spesa”. Non vogliamo proseguire solo con tagli orizzontali – aggiunge Celli. Annuncia che verranno indicati punti percentuali di riduzione della spesa corrente per arrivare ad un equilibrio strutturale. Il progetto di legge risponde a scelte politiche di fondo, come quella di anticipare di due mesi l'iter legislativo. Si segue un percorso – precisa Celli - per ricostruire le riserve di liquidità, problema ancora presente in un quadro generale della finanza pubblica che mostra segni di incertezza e precarietà. Il Governo si muove sulla base di tre principi cardine: rigore, crescita ed equità. E' prevista l'incremento della spesa delle prestazioni socio sanitarie. C'è soddisfazione per il contenimento del disavanzo di 10 milioni. La Dc pur riconoscendo alcuni buoni interventi (da Mussoni i complimenti per un bilancio che non va a discapito dell'Iss), si dice però perplessa che il rilascio della residenza elettiva sia affidata al Congresso di Stato, ricordando le battaglie di Civico 10. Pasquale Valentini sottolinea fattori indispensabili alla ripresa come il rapporto con l'Italia e la posizione di San Marino in ambito internazionale e chiede: siamo sicuri che ci siamo muovendo in maniera corretta? Mette quindi in guardia da impostazioni ambigue, ad esempio per le residenze elettive. Un paese che si avvicina all'Europa – spiega - non può dare segnali contraddittori mentre Alessandro Cardelli evidenzia la proroga fino al 2018 della flat tax. “Doveva avere durata triennale, estenderla significa colpire la piccola e media impresa perché chi è sotto la soglia del 17% pagherà di più. E' un provvedimento per alzare le tasse sui più deboli”. Stefano Canti punta il dito sull'offerta turistica, denunciando l'assenza di quei 10 milioni destinati ad interventi strutturali. Gli risponde Jader Tosi: “non vogliamo mettere decine di milioni a bilancio per progetti che potrebbero essere sviluppati per poi utilizzarli per la spesa corrente. E' giunto il momento di prestare la massima attenzione alle cose che si vanno a fare. C'è un cambio di metodo”. “Quelle risorse devono essere utilizzate – aggiunge Marina Lazzarini - quando i progetti sono pronti senza disperderli nella spesa corrente. Sono stati posticipati per un motivo reale”.

Alessandro Mancini mette l'accento su elementi politici inseriti – dice - in maniera inusuale come pezzi di riforma della Pa che non si era potuto inserire nella passata legislatura. Si è cercato di introdurre linee programmatiche più per propaganda che per assestamento.” Niente da dire sull'intestazione di immobili e sanatoria, al centro di anni di battaglia – ricorda - del partito socialista oltre che di scontro con Ap, maggioranza di allora e di oggi. “Peccato lo si faccia solo oggi perché arrivati con l'acqua alla gola”. Matteo Ciacci sottolinea la progettualità e scelte importanti come l'allocamento di risorse per sostenere maggiormente gli ammortizzatori sociali e l'immissione di risorse all'Iss. Parla poi di interventi in prospettiva, come l'introduzione dell'Isee. “Vogliamo presentare leggi che siano davvero applicate. Meglio fare meno provvedimenti e presentarli quando possono essere davvero applicati per non generare false aspettative”.

L'assestamento – dice Nicola Selva - parte con un disavanzo importante e contiamo di arrivare ad un pareggio. Ricorda però che non è un intervento strutturale. “Non ci sono stati i tempi per costruire un approccio diverso, questo lo abbiamo ereditato. Qui si è voluto dare massima attenzione alla spesa. Le prime vere direttive politiche che adesso.sm vuole dare al paese partono dalle sacche di spreco e privilegi. “La dimensione dell'intervento che lo Stato è chiamato a fare su vari tipi di reddito – premette Giuseppe Morganti - viene rinviato al bilancio previsione per il 2018 da approvare a dicembre. Anche perché serve un ragionamento più complesso, per capire come un intervento proteso a risparmiare risorse o incrementare le entrate, non possa che essere definito sulla base di equità di intervento su tutte le categorie. Necessario riflettere perché non possiamo usare logiche usate nel passato colpendo quei redditi più facilmente aggredibili creando scompenso e disequilibrio nel contesto sociale”. Il Segretario alle Finanze ha distribuito ai capigruppo una serie di documenti che evidenziano tutte le attività e passività che danno origine al credito d'imposta. Si tratta del frutto del lavoro del comitato di sorveglianza che ha individuato tutte quelle posizioni debitorie che portano lo Stato a dover coprire gli scompensi con – appunto - il credito d'imposta. C'è massimo riserbo sui dettagli, anche se da indiscrezioni emerge l'individuazione dei vari fondi e quindi di debitori e npl, evidenziando le esposizioni maggiori.