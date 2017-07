Usl: incontro pubblico con Segretari Celli, Zanotti e Zafferani

Dopo il Pianello i Segretari Celli, Zafferani e Zanotti hanno partecipato all'incontro organizzato dall'Usl su sviluppo economico, assestamento di bilancio e stato dell’occupazione nel sistema bancario.

Anche in questa sede il Segretario alle Finanze ha precisato come Cassa di Risparmio sia considerata una "banca di sistema" ed ha ribadito "l'atteggiamento prudenziale" adottato da governo e cda dell'istituto che ha fissato la soglia del 50mila euro. "Se la situazione si stabilizza potremmo pensare ad un innalzamento o a modifiche per consentire lo smobilizzo in tempi più rapidi" ha ipotizzato Celli.

E sulla legge di sviluppo Zafferani ribatte alle critiche di mancato confronto e snocciola la serie di incontri avuti con le parti. "Anzi abbiamo accolto molti dei suggerimenti dell'Anis". Secondo il Segretario l'unico nodo resta quello dei meccanismi di assunzione.

"L’investimento nel fattore umano rappresenta infatti l’elemento distintivo della crescita dei paesi in cui è maggiore la qualità dei servizi ed in cui è necessario sostenere uno sviluppo economico: ci auspichiamo che questo sia il percorso che si deciderà di intraprendere per la nostra Repubblica" ha concluso il Segretario dell'Usl Biordi