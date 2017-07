Decreto n.79 su Fondiss in Congresso

Il Congresso di Stato ha adottato il Decreto Legge “Misure urgenti a sostegno di operazioni a tutela del risparmio” con le modifiche concordate con la Csu, vale a dire senza la possibilità da parte di Banca Centrale di riallocare le somme depositate da Fondiss presso gli istituti sammarinesi.

Nello specifico si prevede la non applicazione delle norme previste per il fondo di garanzia dei depositanti ai casi in cui intervengono forme di garanzie più ampie e garanzie a copertura degli eventuali finanziamenti erogati da Banca Centrale. Riguardo alla possibilità di conversione a richiesta del beneficiario del credito di imposta, il tasso di conversione verrà definito con specifico Decreto Delegato "tenendo conto – scrive il Governo - delle condizioni previste al momento del riconoscimento del credito nonché delle possibili attività derivanti dalle operazioni di recupero dei crediti o delle azioni di responsabilità". Intervento – continua la nota - finalizzato al ripristino del gettito fiscale in capo alle banche nonché alla sua maggiore utilizzabilità.