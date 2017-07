Grandi debitori: le prime reazioni alla pubblicazione dei documenti riservati

In merito alla pubblicazione parziale di documenti riservati relativi ai nomi dei debitori, persone fisiche e persone giuridiche che compongono il portafoglio crediti del Fondo Loan, del Fondo Odisseo e del Fondo NPL, Luigi Mazza precisa che "non ho alcuna posizione di debito personale trasferita ad un Fondo per recupero crediti. E’ presente, invece, un’unica posizione quale garante dove, a fronte del mancato pagamento da parte del debitore, io stesso sto pagando il debito, secondo il piano concordato con il Fondo" debito che Mazza estinguerà entro il mese di Agosto 2017, "per cui non vi sarà alcun credito d’imposta a carico dello Stato". Commentando come la parziale pubblicazione di nomi " rende evidente la volontà di distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica dalla gravità delle cose che stanno avvenendo in questo periodo nel settore bancario". Stessa linea per l'avvocato Alvaro Selva che precisa come in passato "avevo uno scoperto di conto corrente in Banca commerciale sammarinese di poco più 18 mila euro e che lo stesso è stato regolato ed estinto al passaggio di Banca commerciale in Asset". Posizioni, specifica Selva, che non hanno arrecato alcun danno allo Stato, annunciando azioni a tutela della sua persona.