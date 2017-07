Psd: Nicola Ciavatta eletto segretario per acclamazione

Si è concluso con l'acclamazione a segretario di Nicola Ciavatta il 3* congresso del partito dei Socialisti e Democratici. L'assise ha nominato alla segreteria Andrea Belluzzi, Laura Carattoni, Gerardo Giovagnoli, Fausto Morri e Daniele Stefanelli. La Direzione sarà composta da 62 membri.



MOZIONE CONCLUSIVA

Il Partito dei Socialisti e dei Democratici, riunito a Congresso alla vigilia dell’importante data del 28 luglio, ritiene doveroso ricordare le forze democratiche e progressiste che 74 anni fa hanno guidato il paese all’uscita del fascismo e alla costruzione della moderna Repubblica.

Il PSD riconferma la collocazione politica e culturale nell’ambito del Partito Socialista Europeo e dell’Internazionale Socialista.

Fa propri gli aspetti fondamentali della risoluzione dell’ultimo Congresso dell’Internazionale Socialista, assumendo i concetti in esso contenuti per un mondo di pace, uguaglianza e solidarietà.

Esprime soddisfazione per la copiosità degli interventi e il loro alto valore, confermando ed arricchendo i contenuti e i temi proposti dalla relazione di apertura del Capo gruppo e dal documento politico.

Il Congresso ringrazia le forze politiche, sociali ed economiche che sono intervenute, offrendo un contributo costruttivo e lanciando segnali di dialogo.

Il Congresso conferma la preoccupazione e le valutazioni di inadeguatezza delle politiche messe in campo rispetto alla complessità dei problemi e alle difficoltà che il paese sta attraversando nell’identificare un nuovo modello di sviluppo.

Il Congresso evidenzia con preoccupazione l’attuale clima di scontro che non permette di affrontare e risolvere positivamente i reali problemi del paese e impegna il PSD a ricercare il dialogo ed il confronto con tutti gli attori politici, sociali, culturali ed economici nell’interesse generale di San Marino.

Il Congresso, impegna il gruppo dirigente in particolare a:

sviluppare una proposta per un nuovo modello paese internazionale e socialmente coeso;

accelerare il percorso di San Marino nel contesto europeo;

promuovere il PSD come laboratorio politico aperto alle nuove idee guidato dai giovani;

sviluppare il dialogo tra le culture riformiste come questione di identità e necessità per l’evoluzione del paese;

procedere ad una efficace riorganizzazione del partito;

analizzare ed approfondire tutti i temi di attualità politica al fine di definire posizioni e progetti su cui attivare il confronto a tutti i livelli.



Il Congresso riafferma i contenuti espressi nel documento politico, nella parte dedicata alle “linee per un mandato politico sul piano esterno”, con particolare riferimento a: equità fiscale, legalità, trasparenza, ampliamento dei diritti civili, ammodernamento del paese, politiche di coesione e solidarietà e inclusione sociale, sostegno alla cultura e all’istruzione nelle sue diverse forme.



Il Congresso ringrazia tutti i delegati per la loro attiva partecipazione e per avere dato vita ad un Congresso ricco di contributi, denso di contenuti, nel segno di un rinnovato entusiasmo nel rilancio dell’azione politica nella pienezza della propria autonomia.