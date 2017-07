Psd: Nicola Ciavatta unico candidato alla Segreteria

n pole position Matteo Rossi per la presidenza.

Nella Sala Montelupo di Domandano nel pomeriggio è cominciato il terzo Congresso del Partito dei Socialisti e dei Democratici. Il Psd è reduce da un periodo particolarmente complicato, culminato nella defezione di una componente confluita in Ssd, e poi la sconfitta alle elezioni. Il titolo dell'assise è "RIPARTIAMO DA NOI, PER IL PAESE E PER LE RIFORME" e al momento c'è una sola candidatura alla Segreteria ed è quella di Nicola Ciavatta, nome nuovo nella politica sammarinese. In pole position Matteo Rossi per la presidenza.

La filosofia di fondo del Congresso sembra essere quella di un rinnovamento sostanziale nei nomi che andranno a comporre gli organismi dirigenti. In serata l'assise voterà la mozione, la composizione della direzione e il nuovo segretario.



