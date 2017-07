Lista debitori: Arzilli, "ho estinto il debito. La pubblicazione un atto gravissimo"

l'ex segretario industria annuncia che si tutelerà legalmente contro chi ha generato tutto questo e chi lo ha diffuso

E' Marco Arzilli a rispondere alla nuova pubblicazione dei debitori nei confronti dello stato. "Non ho alcun debito nei confronti del fondo “Loan Management”, in data 31 luglio 2015 ho saldato la mia posizione, generata da un conto corrente personale con un minimo di affidamento, pagando 15.291,81(quindicimila novecento novantuno euro ottantuno centesimi) come da documento allegato, di cui oltre 10.000,00 euro circa erano interessi e spese varie", scrive l'ex Segretario all'Industria. "Ritengo quanto successo un atto di una gravità unica per San Marino e contrario ad ogni principio democratico", rifiuta la politica del fango e della denigrazione attraverso atti unilaterali e di forza, basati su dati incompleti, annunciando azioni legali a tutela della sua persona.