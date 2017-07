Commissione Finanze: proseguono i lavori in un "clima di collaborazione"

E' terminata intorno a mezzanotte, ieri, la seduta della Commissione Finanze, per l'esame in sede referente del Progetto di Legge a sostegno dello sviluppo economico. Soddisfatto il Presidente dell'Organismo. “Siamo arrivati all'articolo 13 – ha detto Tony Margiotta –, il tutto in un clima di dialogo e collaborazione, anche con i commissari dell'opposizione. Inseriti nell'articolato, infatti, alcuni emendamenti di Rete e della DC”. In totale sono oltre 30 gli articoli del Progetto di Legge. I lavori della Commissione riprenderanno alle 15, per proseguire – probabilmente – fino ad oltre mezzanotte.