Germania al voto: Schulz sfida al Merkel

La Germania oggi al voto per le elezioni politiche in cui 61,5 milioni di elettori sceglieranno i nuovo cancelliere. La sfida è tra Angela Merkel, che cerca il quarto mandato, e l'ex presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz.

Quest'ultimo fa appello agli elettori a votare per partiti democratici, e si mostra ottimista sul risultato della sua compagine, l'Spd.

Alla vigilia, la distanza fra i due candidati principali si era ridotta. La partita per il futuro governo è però in mano ai piccoli partiti, ago della bilancia, mentre si teme l'esplosione della destra oltranzista.