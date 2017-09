M5S, Di Maio candidato premier: "Cambiare il paese"

Squadra di governo prima delle elezioni, lotta alla burocrazia, una banca pubblica per lo sviluppo: nel giorno della sua incoronazione, Luigi Di Maio tiene il primo discorso da candidato premier dei Cinque Stelle.

'Non ho il compito di cambiare il M5s ma il Paese'. Poi annuncia già battaglia sul Rosatellum bis: 'una legge antidemocratica, scritta solo per combatterci'.

Intanto, Alessandro Di Battista annuncia via social la nascita del figlio. Ieri aveva mandato un videomessaggio annunciando di non poter essere presente alla kermesse di Rimini proprio per l'imminenza dell'evento.