Commissione Antimafia: a breve nuovi incontri con l'analogo organismo italiano

Riunita la commissione per il fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata. Il punto sui lavori e i prossimi appuntamenti: i progetti da rivolgere alle scuole per sensibilizzare alla cultura del contrasto alle mafie, le scadenze degli incontri con l'Antimafia italiana , in un rapporto con la commissione d'oltreconfine che si fa sempre più vivo e dinamico.



Nel video, l'intervista al Presidente della Commissione per il fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata, Federico Pedini Amati