In Congresso di Stato la richiesta di revoca dell'emergenza idrica

L'emergenza idrica è finita. Le piogge di settembre hanno dissetato il territorio della Repubblica e l'azienda per i servizi ha chiesto al governo la revoca dell'ordinanza.

L'Esecutivo ha anche varato il decreto-legge di “adeguamento della legislazione nazionale alle convenzioni e agli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”.

Quindi il governo ha nominato Giorgio Bonfè Direttore generale dell'ufficio acquisti e autorizzato l'erogazione, per l'esercizio 2017, dei contributi concordati con le associazioni per la disabilità. L'importo si aggira sui 90mila euro.



Sonia Tura