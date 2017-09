Germania, per i giornalisti tedeschi in Italia "Un risultato che indebolisce a livello europeo"

Krieger (Handelsblatt): "Spd ha già detto no alla Merkel, servirà tempo per formare un governo"

Dunque Angela Merkel si avvia al suo quarto mandato, ma sarà più debole e avrà bisogno di alleati. Per la corrispondente tedesca a Roma, il risultato elettorale indebolisce il ruolo della Germania in Europa.



Un risultato a sorpresa, questo il primo commento della corrispondente del quotidiano economico Handelsblatt a Roma, Regina Krieger, protagonista di un dibattito sulle elezioni tedesche a Montecitorio: anche il suo giornale non ha mancato di sottolinearlo.

Nessuno, inoltre, poteva prevedere che l'Afd, partito di estrema destra, prendesse oltre il 10%, e divenisse una grande forza in Parlamento.



Francesca Biliotti



Nel video l'intervista a Regina Krieger corrispondente quotidiano "Handelsblatt"