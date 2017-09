Germania: vince Merkel, ma arretra. Volano i populisti. Crolla l'Spd

Angela Merkel vince ma la sua Cdu perde l'8,5% dei voti rispetto al 2013, i socialdemocratici sono al minimo storico del 20,5%, e per la prima volta dal dopoguerra un partito di destra oltranzista fa il suo ingresso al Bundestag, affermandosi come terza forza del Paese.

La giornata elettorale tedesca vede anche un altro vincitore: Christian Lindner, riuscito nell'impresa di riportare i liberali in parlamento con un risultato a due cifre.

E' questa la sintesi del voto in Germania, dove ora i cinque partiti tradizionali dovranno trovare una coalizione. Esclusa subito la Grosse Koalition con i socialdemocratici, visto che Martin Schulz ha annunciato di andare all'opposizione, la soluzione più probabile è quella detta ''Giamaica'', cioè l'intesa tra l'Unione, i Verdi e i liberali. ''Avremmo sperato qualcosa di meglio, ma abbiamo il mandato e nessuno costruirà un governo contro di noi'', ha commentato la Merkel.