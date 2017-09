Italia-San Marino: Guido Cerboni nuovo ambasciatore italiano

Guido Cerboni è il nuovo ambasciatore italiano a San Marino. Lo rende noto la Farnesina, a seguito del gradimento del Governo interessato alla nomina recentemente deliberata dal Consiglio dei Ministri. Nato a Lamporecchio (Pistoia) nel 1953, Guido Cerboni si laurea in Scienze Politiche a Firenze ed entra alla Farnesina nel 1983, iniziando il suo percorso professionale presso la Segreteria Generale.

La sua carriera all'estero inizia nel 1985 all'Ambasciata ad Amman e prosegue a Belgrado dove si trasferisce nel 1989. Di rientro alla Farnesina nel 1993, assume presso la Segreteria Generale e nel 1997 viene assegnato ad Atene con funzioni di Primo Consigliere per gli Affari Economici e Commerciali.

Nel 2001 è destinato all'Ambasciata a Londra. Nuovamente a Roma nel 2005, presta servizio presso la Direzione Generale per i Paesi dell'Europa e si occupa principalmente di Europa centro-settentrionale e di Malta. Nel 2013 è nominato Ambasciatore d'Italia a Cipro. L'ex ambasciatrice Barbara Bergato é il nuovo ambasciatore italiano a Rabat.

Domani in mattinata, Cerboni incontrerà il segretario agli Esteri, Nicola Renzi, e sarà ricevuto a Palazzo Pubblico per la presentazione delle lettere credenziali davanti ai Capitani Reggenti.