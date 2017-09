Sistema bancario al centro del Consiglio straordinario

Si apre oggi, nel tardo pomeriggio, un Consiglio straordinario tutto dedicato alle banche. La seduta straordinaria vede all’ordine del giorno - accanto al riferimento del segretario alle finanze Celli proprio sulla situazione di Banca Centrale - il gradimento dell’Aula rispetto al nuovo Direttore, Raffaele Capuano, nonché la sostituzione dei 4 membri del Consiglio Direttivo, dopo le recenti dimissioni.

E anche se non è stata convocata una ulteriore seduta Consiliare ad hoc, è facile ipotizzare che nel dibattito di oggi si inserirà anche l'ufficialità delle dimissioni del presidente di Banca Centrale Wafik Grais. Grais è infatti salito venerdì a Palazzo per consegnare la sua lettera di dimissioni alla Reggenza, anche se, come già anticipato resterà comunque in carica fino al 31 ottobre, a garanzia della transizione