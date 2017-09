L'ambasciatore d'Italia a San Marino, Guido Cerboni, presenta le lettere credenziali

La Repubblica di San Marino saluta il nuovo ambasciatore d'Italia Guido Cerboni che entra da oggi nel pieno delle sue funzioni.

Accolto a Palazzo Begni per un colloquio privato con il segretario agli Esteri Nicola Renzi; poi a Palazzo Pubblico dove ha incontrato i segretari di stato e successivamente nella sala del Consiglio per la presentazione delle lettere credenziali davanti ai Capitani Reggenti.

Il segretario Renzi ha richiamato i legami fra San Marino e Italia in un rapporto consolidato e che deve ora guardare al pieno rilancio. Dall'ambasciatore Cerboni l'accento sulla eredità positiva ricevuta, nella responsabilità di conservarla, inaugurando insieme una fase di rinnovato slancio delle relazioni.

Cita, a proposito, i colloqui estivi tra Renzi e Alfano e la nascita di tavoli tecnici bilaterali su temi di interesse comune.

Ricorda l'apporto che viene dai tanti italiani residenti, nonché dai tanti frontalieri, da vedere come risorsa per la crescita economica del Paese. Garantisce collaborazione in ambito diplomatico per iniziative congiunte di interesse comune, dalla promozione turistica all'ambito culturale.

“La grandezza di un paese - dice - non si misura nelle sue dimensioni territoriali o produttive, ma nella qualità del suo popolo e delle sue istituzioni”. Esprime così ammirazione per i valori fondanti della Repubblica – libertà e democrazia – “gli stessi su cui si è costituita l'Unione Europea” – dice - e da qui parte per ribadire pieno appoggio dell'Italia, non solo nei rapporti bilaterali e nelle sedi multilaterali, ma anche nel processo di avvicinamento alla UE in cui San Marino è coinvolto.



AS