Svizzera: i Giovani DC hanno partecipato al Council Meeting dello YEPP

Nei giorni scorsi una delegazione dei Giovani Democratico Cristiani di San Marino – composta dal Presidente Lorenzo Bugli, e dalla Responsabile Rapporti Esteri, Maddalena Renzi – ha partecipato, in Svizzera, al primo consiglio annuale giovanile del Partito Popolare Europeo. Nell'occasione è stato nominato, quale nuovo Presidente dell'Organismo, Andrianos Giannou, e sono state discusse varie tematiche: dalla crisi migratoria alla cittadinanza europea; dalla situazione turca ad un approccio fiscale comune per imprese che operano on-line. La delegazione del Titano ha ribadito la propria convinzione di un'Europa meno burocratica, più efficace sulle grandi tematiche e vicina ai giovani e agli studenti. I giovani DC hanno anche avuto modo di incontrarsi con le massime Autorità svizzere: il Presidente Federale e vari Ministri. “Un modello, quello della democrazia diretta elvetica, molto interessante per San Marino” – ha affermato Lorenzo Bugli -; che ha poi espresso soddisfazione per l'importanza dell'incontro con altre realtà europee.