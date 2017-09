Adesso.sm, missione mid-term del Fondo Monetario: esiti positivi

Dalla maggioranza arrivano alcune risultanze dopo la visita di medio termine del Fondo Monetario della scorsa settimana: apprezzamento per il fatto che si sia messa mano al salvataggio di Carisp, considerato per anni il vulnus del sistema bancario e finanziario, nei rilievi delle missioni del Fondo lungo tutti gli ultimi 4 anni. Ancora, dai tecnici del Fondo riconosciuto come sostanzioso e di massima garanzia l'intervento di salvaguardia dei risparmiatori diretti e indiretti, dando tutela anche a quelli che vengono definiti risparmi subordinati. Dalla missione dell'FMI presi in analisi con giudizio favorevole – dice la maggioranza – anche gli interventi sul pubblico in ottica di spending review.



AS