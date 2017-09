DIM spiega l'uscita dall'aula consiliare

In una nota, Rete e Mdsi motivano l'abbandono dell'aula dopo la votazione del gradimento del direttore di Banca Centrale, Capuano: “Siamo usciti dal Consiglio perché, dopo aver votato il nuovo Direttore – voto contrario motivato non dal profilo, quanto dal metodo utilizzato per la sua nomina - la nostra coalizione non aveva più compiti in Aula, visto che la maggioranza, avendo accettato il ritiro delle dimissioni della Cecchetti senza porsi domande, ha implicitamente impedito alla nostra coalizione di eleggere il proprio membro all'interno del Consiglio Direttivo di Banca Centrale”.