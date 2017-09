Nomina Capuano, Pdcs: "Non rispetta, nelle modalità, il ruolo e i compiti del Direttore Bcsm"

Analisi post-Consiglio: su Capuano interviene anche la Dc, che esprime contrarietà “ad una nomina che – sottolineano da Via delle Scalette - non rispetta, nelle modalità, il ruolo e i compiti del Direttore di Banca Centrale. Il Governo – si legge in una nota - ha dimostrato di non tenere in alcuna considerazione la trasparenza”. Espressa pertanto dalla Direzione Dc, riunita ieri, una preoccupazione sempre più forte “per gli effetti negativi che si stanno registrando in molti dei settori della vita del Paese”, dando mandato per una ripresa dei gruppi di lavoro interni al partito al fine di imbastire e formulare – conclude la Dc - proposte in tutti gli ambiti, utili al rilancio di San Marino”.