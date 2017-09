Il Sottosegretario italiano alla Giustizia, Gennaro Migliore, in visita a San Marino

Ieri l'intervento alle lezioni di formazione politica del PSD; oggi l'incontro con il Segretario di Stato agli Esteri e l'udienza dalla Reggenza

“La sinistra del nuovo millennio”: questo il tema dell'appuntamento delle lezioni di formazione politica, organizzate dal PSD, che ha visto come protagonista – ieri – Gennaro Migliore. Inevitabile un focus sulle recenti elezioni in Germania, e di conseguenza un'analisi della crisi dei partiti socialdemocratici europei. Quanto alla situazione italiana non sono mancati riferimenti – da parte del sottosegretario alla Giustizia - alla legge elettorale e le primarie del PD. Oggi – a Palazzo Begni – l'incontro con il segretario di Stato agli Esteri, Nicola Renzi. Tra i temi trattati l'orizzonte comune europeo dei due Paesi. Registrata inoltre una visione condivisa, relativa al rispetto dei diritti umani. Quindi l'udienza a Palazzo Pubblico dai Capitani Reggenti; presente anche il nuovo ambasciatore d'Italia in Repubblica, Guido Cerboni. Nicola Renzi ha sottolineato il rapporto sempre più stretto tra i due Paesi; e i cambiamenti al nostro ordinamento penitenziario, volti a favorire il reinserimento del reo. “La visita di oggi – ha aggiunto Migliore – rappresenta una preziosa opportunità di scambio e rafforzamento delle relazioni”. La Reggenza, nel salutare l'esponente dell'Esecutivo italiano, ha ricordato la sua partecipazione a vari provvedimenti legislativi, approvati nell'attuale legislatura italiana, tra i quali la legge sulle unioni civili, o l'introduzione del reato di tortura.