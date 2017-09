Verucchio: Alex Urbinati non è più vicesindaco, Sabba gli ritira le deleghe

Il Sindaco di Verucchio Stefania Sabba ha concluso la crisi apertasi ufficialmente in Giunta qualche settimana fa, revocando al vicesindaco Alex Urbinati le deleghe su Urbanistica e Lavori pubblici.

“Essendo venuto irreversibilmente a meno il rapporto fiduciario sotteso al conferimento delle deleghe e della nomina a vice, sono pervenuta a questa decisione nell’esclusivo interesse del Comune di Verucchio e del programma amministrativo che i cittadini hanno scelto per la nostra città - scrive il primo cittadino in una nota- ma anche per rispetto dei valori irrinunciabili nei quali credo.

In questi giorni - continua la Sabba - ho cercato di capire, verificare, ponderare ed osservare per prendere la decisione più giusta, che tutelasse i cardini del mio impegno e delle persone che condividono la mia stessa traiettoria.

A breve le deleghe di Alex Urbinati saranno riassegnate ed il lavoro incessante della Giunta non si fermerà. Sono convinta che sapremo ritrovare quella serenità indispensabile per continuare a far crescere Verucchio.

Ringrazio Alex Urbinati per il lavoro amministrativo svolto e confido che continuerà a prestare il suo contributo costruttivo in Consiglio Comunale”