1° ottobre 2017, Vincenzo Boccia: “Imprese centrali nei rapporti tra Italia e San Marino”

L'orazione ufficiale del Presidente di Confindustria

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevole Segretario di Stato agli Esteri,

Autorità, Gentili Ospiti,

sono un appassionato imprenditore con una lunga tradizione familiare e oggi

rappresento Confindustria, la maggiore organizzazione delle Industrie

Italiane, e pertanto sono molto onorato che il Vostro Paese mi dia

l’opportunità di questo prestigiosissimo ruolo in occasione del rinnovo della

Reggenza, per testimoniare sia la centralità del mondo delle imprese nello

sviluppo di tutti i Paesi, sia la volontà di fare sistema con l’Italia.

Ma soprattutto, oggi, consentitemi di rivolgermi a tutto il Popolo sammarinese,

alle Sue istituzioni ultra millenarie, al suo patrimonio storico e culturale che

trascende i suoi confini, per esprimere la mia più viva gratitudine per essere

ospite di una Terra, l’antica Repubblica del Titano, che ancora oggi

rappresenta un connubio perfetto tra tradizione e innovazione, tra eredità

tramandate e modernità dei processi di crescita e sviluppo.

Oggi tutti noi ci troviamo in una situazione molto dinamica in cui quella che

viene chiamata “grande crisi” ha di fatto segnato e marcato la differenza

rispetto al precedente modo di fare impresa. Oggi il network rappresenta in

2

molti casi la chiave competitiva. I Paesi che riescono, attraverso la loro

competitività, a migliorare e ad alimentare i nodi di questo network sono quelli

che maggiormente avranno la possibilità di giovarsi di uno sviluppo coerente

con i bisogni della popolazione.

In questo scenario l’Italia - e a maggior ragione la Repubblica di San Marino -

hanno alcune opportunità in più rispetto al passato. In questo nuovo modo di

fare impresa infatti c’è la possibilità per organizzazioni più piccole ma

dinamiche di raggiungere la massa critica necessaria al successo attraverso

aggregazioni e collaborazioni. È quello che sta succedendo, in alcuni casi,

anche tra l’Italia e la Germania, con l’avvicinamento di posizioni competitive

che soltanto 10 o 15 anni fa sembravano difficilmente comparabili. Oggi

dunque si aprono nuove possibilità proprio grazie alla competitività specifica

delle imprese e alla loro capacità di essere tutt’uno con il network

internazionale.

Recentemente ho avuto il piacere di partecipare all’assemblea dell’ANIS,

l’organizzazione degli imprenditori sammarinesi, e ho potuto osservare con

grande simpatia e ammirazione la capacità competitiva di alcune di queste

imprese e la vivacità complessiva del comparto. Con ANIS condividiamo

l’idea dell’evoluzione dei corpi intermedi dello Stato, decidendo di

rappresentare interessi ossia di essere ponte tra gli interessi delle imprese e

gli interessi del Paese e dell'Europa.

Su questo aspetto sono certo che il vostro Paese svilupperà ancora di più le

condizioni per migliorare il contesto competitivo, organizzativo e burocratico

delle imprese per permettere a queste di essere più dinamiche verso il

mondo esterno. È ciò che negli ultimi anni abbiamo ottenuto dal Governo

Italiano con l’introduzione del Jobs Act, con l’iniziativa di Industria 4.0, con la

3

defiscalizzazione degli incrementi delle spese in ricerca e con altre misure

atte a sostenere l’investimento, l’internazionalizzazione, l’export e la ricerca

delle nostre imprese.

Il paradigma di pensiero che abbiamo adottato in termini di metodo è stato:

prima definiamo quali effetti vogliamo realizzare sull’economia reale, poi

individuiamo gli strumenti, quindi le risorse e poi interveniamo sui saldi di

bilancio. Nel merito si è compreso che partendo da una politica dell’ offerta

che renda più competitive le imprese si attiva il circolo virtuoso dell’economia

con più investimenti, più export, più crescita, più occupazione.

Il recente monitoraggio sull’andamento dell’economia italiana ha testimoniato

miglioramenti che fino a pochi mesi fa non solo non erano scontati, ma

venivano dati come improbabili anche da importanti interlocutori economici.

Tali miglioramenti testimoniano che quando c’è questo tipo di spinta e di

coesione tra la politica e il mondo delle imprese, queste ultime riescono

realmente a fare la differenza e a guidare una ripresa che non può essere

solo una “ripresa delle imprese”. Le imprese hanno proprio questa funzione di

volano, tipica di momenti in cui sono chiamate a svolgere un ruolo di

attivazione del nuovo ciclo economico.

Per noi la crescita non è un fine ma una precondizione per contrastare

diseguaglianze e povertà.

Dunque il mio auspicio è che questa integrazione all’interno di network più

evoluti possa realizzarsi anche tra le imprese italiane e quelle sammarinesi.

Gli esempi, anche a noi vicini, non mancano. È il caso dell’Emilia con la IMA,

un’azienda che ha saputo inserire nella sua rete più di 200 subfornitori che

sono diventati parte di un’impresa unica. Potrei citare anche la GD o

4

la Dallara che sono riuscite in un piccolo segmento di mercato a diventare

competitive a livello mondiale. Esempi analoghi li ritroviamo anche in settori

diversi dalla meccanica. Nel farmaceutico, l’Alfa Wassermann è diventata

Alfa Sigma fondendosi con un’altra grande realtà italiana, incrementando

fortemente la competitività.

I mercati globali sono mercati di nicchia e i mercati di nicchia sono i mercati

per le nostre imprese. Questa la nostra sfida comune.

Non dimentichiamo che la capacità di attrarre investimenti resta

fondamentale. Sempre nella vicina Bologna, ad esempio, l’idea italiana di

fumare senza bruciare tabacco ha permesso di attivare investimenti per oltre

700 milioni di euro. Dobbiamo dunque cercare di focalizzarci sempre di più

sulle capacità competitive del sistema Paese per attivare l’attrazione degli

investimenti.

E qui vengo a quelli che sono a mio avviso alcuni aspetti che rendono unica

San Marino nel contesto internazionale. Penso in primo luogo alla Vostra

tradizione – siete riconosciuti da sempre come una terra di grande libertà -,

alla capacità di inclusione che avete sempre dimostrato, alla vostra

ponderatezza che vi ha sempre permesso di restare fuori da quelle guerre

che purtroppo hanno devastato tanti Paesi, compreso il nostro. Penso alla

vostra capacità di solidarietà che è un altro elemento con cui San Marino

viene guardata con rispetto e ammirazione da tutti. In un certo modo di

intendere l’economia globale, il terzo settore può svolgere un ruolo di primo

piano come elemento trainante dello sviluppo e come fattore di coesione

sociale, che in alcuni settori dell’impresa è un prerequisito: penso alla sanità,

alla riabilitazione e anche al turismo.

5

Da cittadino europeo, di nazionalità italiana, voglio esprimere tutta la mia

gratitudine per il ruolo della vostra Serenissima Repubblica nell’accoglienza

di molti nostri concittadini durante il periodo tragico della Seconda Guerra

Mondiale. La memoria è un valore per i popoli, lo è per tutti i cittadini del

mondo. Senza memoria non c’è futuro.

Il ruolo di catalizzatore delle imprese mi fa essere particolarmente ottimista.

Ritengo che oggi più che mai ci sia bisogno di un momento fondante del

Paese che, assieme alle proprie imprese, deve dare quell’impulso, quel colpo

di reni, capace di imprimere una spinta allo sviluppo per l’intero sistema.

L’Italia e, per quanto mi riguarda, Confindustria faranno la loro parte per

aiutare le imprese sammarinesi competitive accomunate da questa volontà di

crescita.

Non posso infine non considerare positivamente lo sforzo di trasparenza e di

piena collaborazione dimostrato dalla Serenissima Repubblica negli ultimi

anni in campo finanziario: penso alla lotta al riciclaggio, all’evasione fiscale e

alla corruzione. Tutti provvedimenti che sono stati giustamente interpretati

come le basi per il futuro sviluppo. Ritengo che i risultati di questo vostro

sforzo arriveranno molto presto. Per costruire, a differenza del distruggere, ci

vuole tanto impegno e continuità. In principio sembra che le pietre di questa

costruzione non combacino ma poi con il tempo si scopre che non è così,

perché il messaggio positivo è arrivato ed è chiaro.

Io credo che l’Italia e la Repubblica di San Marino abbiano un comune

obiettivo, almeno per quanto attiene il mondo delle imprese: quello di darsi

traguardi comuni e raggiungibili che incidano direttamente sul PIL, sugli

investimenti, sull’occupazione e sulla formazione, soprattutto finalizzata ai

giovani. In una parola, sul benessere.

6

I giovani rappresentano in Italia, e certamente anche a San Marino, il vero

nodo che ci farà capire se ce l’avremo fatta o meno. Il loro coinvolgimento, a

partire dal loro primissimo ingresso nel mondo del lavoro, deve essere curato

maniacalmente, perché sono loro le fondamenta del nostro futuro.

Il messaggio è quello di ritornare ai fondamentali della nostra società. Dentro

il nostro pensiero economico c’è l’idea della società del futuro che include e

non esclude, che dà valore al lavoro. Principi fondamentali citati bene da

Jean Monnet che diceva: " i miei obiettivi sono politici, le mie spiegazioni

sono economiche ".

Noi vogliamo contribuire alle spiegazioni economiche. Per Confindustria

questo aspetto rappresenta forse il punto più rilevante della strategia futura:

riuscire ad avere giovani capaci di nutrire la voglia di competitività con

progetti di vita forti, in grado di supportare la competitività del mondo delle

imprese.

Io qui concludo, ringraziando ancora gli eccellentissimi Capitani Reggenti, le

autorità e tutti voi per l’attenzione di cui mi avete onorato. Sono davvero

orgoglioso di essere stato il vostro speaker, oggi.