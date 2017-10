Si apre la 43° Consulta dei cittadini esteri: superare le "discriminazioni"

Si è aperta questa mattina la 43° Consulta dei cittadini sammarinesi all'estero. Alle Logge dei Balestrieri si sono ritrovate 25 comunità da tutto il mondo, da Argentina, Stati Uniti, Belgio, Francia e Italia. I lavori si sono aperti con il saluto del segretario di Stato agli Esteri, Nicola Renzi, che ha fatto il punto sull'attività del Governo in ambito internazionale, soprattutto nello sviluppo della rete di rapporti bilaterali.



I connazionali residenti in altri Paesi avanzano le loro richieste, dal superamento delle “discriminazioni” della legge sulla cittadinanza alla sburocratizzazione per mantenerla se si vive fuori dai confini, fino all'introduzione del voto a distanza. In tarda mattinata i rappresentanti dei sammarinesi all'estero sono stati ricevuti in udienza dalla Reggenza: la prima per i nuovi Capi di Stato, Matteo Fiorini ed Enrico Carattoni.



A margine dei lavori i presidenti delle comunità hanno anche incontrato una delegazione dei correntisti Asset che li hanno messi conoscenza della loro situazione, dopo la manifestazione di ieri su Piazza della Libertà

mt