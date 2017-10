Catalogna: ha votato il 42%, stragrande maggioranza per indipendenza

Migliaia di persone si sono concentrate oggi a mezzogiorno davanti a municipi, imprese, scuole, in tutta la Catalogna per denunciare pacificamente la dura repressione di ieri della polizia spagnola contro i seggi del referendum. A Barcellona, alla concentrazione di Piazza Sant Jaume davanti alle sedi del governo e del municipio hanno partecipato il presidente Carles Puigdemont, che ha chiesto una "mediazione internazionale" con Madrid sulla crisi, il vicepresidente Oriol Junqueras e il sindaco Ada Colau.







Con un'affluenza del 42%, ha ottenuto circa il 90% dei sì il referendum tenuto in Catalogna per l'indipendenza dalla Spagna. Sarebbero andati a votare il 55% senza le repressioni, secondo il governo catalano. Madrid "ha scritto una pagina vergognosa", afferma Puigdemont. Il vicepresidente Junqueras afferma che spetterà ora al parlamento catalano decidere se dichiarare l'indipendenza. Rajoy oggi riunisce la direzione del Pp.