Sammarinesi all'estero: la politica apre al voto a distanza

La politica apre alla possibilità di introdurre il voto a distanza per i sammarinesi nel mondo. E' il risultato del confronto di questa mattina con i partiti di maggioranza e opposizione ospitati nel secondo giorno di lavori della 43° Consulta dei sammarinesi residenti all'estero.



Con le forze politiche presenti in Consiglio Grande e Generale si è ragionato sull'ipotesi futura di voto abbinato alla creazione di un collegio estero. In questo caso, una delle idee è quella di valutare il peso delle preferenze dei cittadini fuori confine.



Il pomeriggio sarà invece dedicato alla cultura, insieme ai Capitani di Castello e a rappresentanti della Commissione Monumenti e del Museo dell'Emigrante. La risoluzione conclusiva della Consulta è attesa per le 18,30.



Mauro Torresi



Nel video, l'intervista ad Elisabetta Nicolini, rappresentante della comunità veneta