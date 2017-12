CGG: si riparte dalla legge su responsabilità medica

Testo Unico: le critiche della Dc; il plauso di SSD

Domani è l'ultimo giorno del Consiglio Grande e Generale. I lavori si apriranno alle 18.30 con l'esame dell'articolato del progetto di legge per regolamentare la responsabilità del personale medico e sanitario. Mancano ancora 6 articoli, poi verrà licenziata la legge.

Seguirà il progetto in prima lettura presentato dal Psd sulla donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici".

A chiudere la seduta una ventina di ordini del giorno, su territorio, Cassa di Risparmio, Cartiera Ciacci, fondi pensione ed altri – superati – su Banca Centrale.

La Dc spera che in occasione della votazione, il Segretario al Territorio riferisca sullo stato d’avanzamento del nuovo PRG. "A 5 mesi dalla loro presentazione - scrive Via delle Scalette - non si sa nulla degli elaborati dello Studio Boeri.

La Dc torna poi sul Testo Unico. Cambiandolo – dice - non vengono eliminate le “distorsioni del passato” dato che temi come la “pianificazione urbanistica” ed i “convenzionamenti” restano invariati”. E con l’attuazione dei Piani Particolareggiati ancora in capo alla Commissione per le Politiche Territoriali rimane la discrezionalità politica.

Di tutt'altro tenore SSD, che plaude ad un nuovo Testo Unico che non solo – scrive – semplifica la consultazione delle normative in ambito urbanistico ed edilizio, ma interviene anche su alcuni aspetti che nel tempo sono stati oggetto di interpretazione, con un impatto negativo sul territorio. Trasparenza e speditezza delle procedure, coerenza con le direttive europee; tempi più veloci per la concessione edilizia e sanzioni amministrative in capo all’Ispettorato di Controllo, mettono fine - scrive SSD – alla mercificazione del territorio per una San Marino giardino d’Europa.



