Giornata disabilità: massima attenzione per SSD

In questa giornata speciale, Sinistra Socialista Democratica conferma massima attenzione ai processi di integrazioni a sostegno della disabilità per una piena inclusione e per garantire il diritto a vivere una vita piena e indipendente.

La Convenzione ONU è uno strumento concreto che consente di combattere le discriminazioni e le violazioni: il mondo, tutto, deve garantire i diritti di uguaglianza e di inclusione sociale di tutti i cittadini con disabilità, che non è una diversità - ricorda SSD - ma una condizione di vita. Ogni individuo è diverso dall’altro senza che per questo venga meno il valore. Tutta la società deve essere parte attiva.

La disabilità non è un nemico da sconfiggere, ma una sfida da cogliere per mettersi in gioco - come singolo e come comunità- ogni giorno. La diversità una ricchezza.