Noi Sammarinesi: "superare la crisi con azioni tese a rafforzale la credibilità dello Stato"

Sono state settimane particolarmente calde sul fronte politico e in questo clima torna a fare sentire la propria voce il Movimento Noi Sammarinesi. Usciti dai ruoli istituzionali dopo la sconfitta alle elezioni e dopo "un anno di riflessioni" Noi Sammarinesi parlano da semplici cittadini, preoccupati dagli accadimenti sul fronte bancario ed economico, istituzionale, sociale e previdenziale.

La crisi non si risolve -sostiene il movimento- con un aumento delle imposizioni fiscali ma con provvedimenti a sostegno di economia, imprese e lavoro, con una politica di contrasto agli sprechi nell’apparato pubblico, di concreta lotta all’evasione, e, sul fronte istituzionale, con azioni tese a rafforzale la credibilità dello Stato, a rinvigorire il rispetto delle Istituzioni, dell’autonomia dei poteri, tra i quali la Magistratura. Auspichiamo – conclude la nota - che le persone di buon senso sappiano emarginare da tutti gli schieramenti coloro che sono portatori di vendicativa smania di rivalsa partitica o politica che non ha altri effetti che quello di dividere la popolazione fra “amici” da favorire e nemici da “combattere”.