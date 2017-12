Tetto degli stipendi, RF: "atto di responsabilità intervenire per ovviare ai gravi inconvenienti”

Ad un anno e mezzo dal referendum sul tetto degli stipendi, Repubblica Futura prende atto dei problemi, a partire dall'impossibilità per il paese di competere con altre realtà come l'Italia. In ambito sanitario – scrive - è alla base della grande difficoltà ad assumere medici qualificati. Vale anche in ambito bancario finanziario e in tribunale. La conseguenza è il progressivo impoverimento delle professionalità e della qualità delle prestazioni. Si creano anche disparità retributive – segnala RF - difficilmente giustificabili fra figure che svolgono le medesime prestazioni. Sarebbe un atto di responsabilità – conclude - predisporre interventi legislativi per ovviare ai gravi inconvenienti”.