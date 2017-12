Consiglio: Approvata legge su responsabilità medica

Con 31 voti favorevoli, 6 contrari e 6 astenuti passa il progetto di legge sulla responsabilità medica. Viene regolamentata l'assistenza legale del personale medico e sanitario, colmando lacune normative in un contesto che ha visto il diffondersi del fenomeno della cosiddetta medicina difensiva, oggetto di dibattito anche in Italia. Condotta che da una parte si traduce in alti costi per la sanità e che dall'altra non obbedisce al bene del paziente dato che si vuole evitare un possibile contenzioso giudiziario. La maggioranza rimarca le finalità della legge: sicurezza delle cure attraverso prevenzione e gestione del rischio. Tra le novità l'introduzione del diritto all'assistenza legale del personale medico e sanitario, che viene sollevato dalla colpa lieve. E' inoltre previsto il diritto di rivalsa dell'Iss in caso sia accertata la colpa grave. C'è anche l'obbligo per il professionista di dotarsi di assicurazione personale e viene istituito un Centro del rischio sanitario.

Dall'opposizione la critica all'assenza nella legge di copertura finanziaria e formazione obbligatoria. L'attenzione dell'Aula si sposta ora sul progetto in prima lettura presentato dal Psd per la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici ". Infine una ventina di ordini del giorno, su Prg, Cassa di Risparmio, Cartiera Ciacci, fondi pensione ed altri – superati – su Banca Centrale. I lavori termineranno a mezzanotte con l'impegno ad affrontare tutti i punti in agenda.



MF