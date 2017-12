Sanità, Protocollo operativo San Marino - Emilia Romagna: la Dc rivendica paternità dell'accordo

La Dc accoglie con favore la firma Protocollo Operativo sulla collaborazione sanitaria tra San Marino e l' Emilia-Romagna rivendicandone la paternità. Era già pronto per la firma da novembre 2016, scrive, quando il Congresso di Stato il 15 di quel mese lo adottò. L’accordo, prosegue il Pdcs, è frutto dell’importante lavoro negoziale svolto dalla segreteria di stato alla sanità del precedente governo e rappresenta un passo fondamentale per l’integrazione sanitaria a favore dei cittadini sammarinesi. Il Protocollo faciliterà anche lo scambio di prestazioni sanitarie, nonché la collaborazione tra i rispettivi professionisti, aspetto questo - conclude la nota - che potrebbe risultare utilissimo per le carenze di personale medico che si stanno manifestando in diverse unità operative dell'ISS.