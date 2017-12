Scontro giustizia: occhi puntati sul Consiglio Plenario. Assente Capicchioni

Al centro della scena politica, e non solo, la riunione del Consiglio giudiziario plenario che diventa teatro di un confronto che, nell'ultima settimana, ha registrato toni mai ascoltati prima. Assente, almeno fino al momento dell'appello, il Magistrato Dirigente Valeria Pierfelici. L'altra novità di oggi è che questo confronto avviene con la totale assenza dell'opposizione. Giancarlo Capicchioni, unico rappresentante della minoranza a non essersi dimesso dalla Commissione giustizia, ha deciso di non prendere parte ai lavori. Il Psd aveva già definito “infelice” la convocazione in seduta plenaria. Così, dopo un confronto interno al partito – conferma il capogruppo Dalibor Riccardi - “abbiamo convenuto tutti insieme che questa era la soluzione migliore”. Al Consiglio giudiziario plenario, composto da membri togati e non, e presieduto dalla Reggenza, è stato messo a disposizione il materiale della Commissione giustizia oggetto del violentissimo scontro tra maggioranza e opposizione. La minoranza ha denunciato ripetutamente il tentativo di pressioni della politica sulla magistratura, mentre per la maggioranza spetta proprio al Consiglio giudiziario far dialogare i poteri dello Stato.



Sonia Tura