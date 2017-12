Radicali la legge elettorale: "In nessun Paese accesso alle elezioni complicato come da noi"

Emma Bonino, Benedetto Della Vedova e Riccardo Magi protestano contro l'improba raccolta firme

I Radicali con Emma Bonino e il sottosegretario Benedetto Della Vedova in piazza per lanciare il loro nuovo movimento “Più Europa” ma soprattutto per protestare contro le norme introdotte dalla nuova legge elettorale.



Norme irragionevolmente punitive e discriminatorie, dicono i Radicali, nei confronti di nuove formazioni politiche, che dunque non fanno riferimento a gruppi parlamentari già costituiti nelle due Camere e che quindi non sono esentati dalla raccolta firme per presentare le candidature al Parlamento. Se si votasse, come ipotizzato, a inizio marzo, le candidature dovrebbero essere presentate entro gennaio. Un compito improbo, considerando i numeri previsti.

Serve una norma per riportare equità, dicono, considerando che, anche volendo, la raccolta non potrebbe partire oggi perché i collegi non sono definitivi.



Francesca Biliotti



Nel video le interviste a Emma Bonino (lista "Più Europa"); Riccardo Magi segretario Radicali Italiani; Benedetto Della Vedova sottosegretario Affari Esteri