Appelli a Trump su riconoscimento Gerusalemme

A Gaza migliaia di persone si sono raccolte nella piazza del milite ignoto dove hanno scandito slogan ostili agli Stati Uniti.

Moniti ed appelli da tutto il mondo al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che si avvia a riconoscere Gerusalemme quale capitale di Israele e trasferirvi l'ambasciata americana da Tel Aviv. Papa Francesco esprime "profonda preoccupazione" e chiede che tutti rispettino lo status quo della città. Il Cremlino si dice preoccupato per un possibile deterioramento della situazione, mentre Ankara ricorda come tutto il mondo sia contro questa decisione e Erdogan convoca un summit dei Paesi islamici. Lo status della Città Santa può essere definito solo "attraverso un accordo negoziato fra israeliani e palestinesi" e "in ultima analisi deve diventare capitale condivisa dello Stato d'Israele e d'uno Stato palestinese", così la premier britannica, Theresa May.