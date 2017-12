Bcsm: Roberti Moretti individuato come nuovo Dg, in Consiglio il gradimento

Il Consiglio Direttivo ha individuato il prossimo Direttore di Banca Centrale. È Roberto Moretti, 71 anni, avvocato specializzato in commerciato estero, presidente onorario dell'associazione europea dei fondi di garanzia e attualmente membro del Cda di Cassa di Risparmio. Moretti ha fatto parte per molti anni dell'Abi, l'associazione bancaria italiana. Ora spetterà al Consiglio Grande e Generale esprimere il suo gradimento, così come prassi nelle nomine del Direttore di Via del Voltone. È stato inserito all'ordine del giorno della sessione di dicembre, che dovrebbe aprirsi la prossima settimana. L'Ufficio di Presidenza si è riunito questa mattina proprio per fissare giorni e argomenti. Tra i quali, anche le dimissioni dei membri della Commissione Giustizia.



MF