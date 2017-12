Udp: nella maratona del bilancio anche il gradimento al Direttore di Bcsm

Il Consiglio del Bilancio sarà un lungo tour de force che inizierà lunedì 11 fino a venerdì 15 per poi proseguire nella settimana successiva, da lunedì a mercoledì. Previste diverse sedute notturne.

All'ordine del giorno, subito dopo il comma comunicazioni, il gradimento del Direttore Generale di Banca Centrale. Roberto Moretti è stato indicato dal Consiglio Direttivo ed ora tocca all'Aula esprimersi. Avvocato specializzato in commerciato estero, presidente onorario dell'associazione europea dei fondi di garanzia e attualmente membro del Cda di Cassa di Risparmio, Moretti ha fatto parte per molti anni dell'Abi, l'associazione bancaria italiana. Seguirà la sostituzione dei tre membri dimissionari della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia. Tema bollente, che promette scintille già in comma comunicazioni. Il Consiglio di dicembre è quello della Finanziaria, quindi l'Aula sarà chiamata all'esame in seconda lettura della legge di Bilancio.

Politica, categorie e sindacati sono alla finestra in attesa di scoprire quali interventi il Governo ha predisposto per arrivare al tanto agognato pareggio. In prima lettura il deficit era di 6 milioni e, relazione del gruppo sulla spending review alla mano, si guarda ai tagli alla spesa pubblica. Tema sul quale la maggioranza si sta confrontando, con al vaglio diverse ipotesi. In chiusura la votazione degli odg. Tra i quali quello di Dim, Psd e Ps per la revisione della normativa al fine della parità di trattamento delle persone LGBT e quello presentato dai Gruppi Consiliari di Maggioranza affinché sia intrapreso un percorso con le forze politiche e sociali per giungere alle modifiche normative di tutela delle unioni affettive San Marino.



MF