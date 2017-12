Sinergia tra amministrazioni locali: Serravalle incontra Novafeltria

Il turismo argomento forte al tavolo

Rilanciare il concetto di sinergie tra amministrazioni attraverso l'incontro.

Dopo quelli con il sindaco di Riccione Renata Tosi e di Cattolica Mariano Gennari, il Capitano di Castello Vittorio Brigliadori ha incontrato ieri pomeriggio nella Casa del Castello di Serravalle il primo cittadino di Novafeltria Stefano Zanchini.

Al tavolo di confronto anche il Capitano di Castello di Chiesanuova Marino Rosti ed il vice sindaco della cittadina della Valmarecchia, Elena Vannoni.

Una occasione per evidenziare sinergie territoriali ed umane, per creare opportunità di confronto e di sviluppo, che in futuro potrebbero tradursi in percorsi comuni. Già individuati gli argomenti 'forti', che saranno

approfonditi in un prossimo incontro già fissato per dopo le festività natalizie.

Nel video l'intervista al Capitano di Castello di Serravalle Vittorio Brigliadori ed al sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini.