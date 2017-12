Ps attacca il Governo sulle banche e tra le righe chiede le dimissioni di Celli

Partito socialista all'attacco sul tema banche. Il Ps parla di "peggiore politica bancaria della storia mondiale" e, tra le righe di un comunicato, chiede, in sostanza, che il segretario di Stato alle Finanze, Simone Celli, si dimetta.



I socialisti parlano di 701 milioni di euro di risparmi persi in "6 mesi di nuovo Governo". Il partito affronta poi il tema della disoccupazione che, dicono, ha cominciato ad aumentare di nuovo e parla di "bugie" dell'esecutivo per giustificare il "fallimento" della sua politica finanziaria.



