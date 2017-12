Fondi pensione: la Commissione Sanità spinge per una audizione dei presidenti di Consulta socio-sanitaria e di Fondiss

Durante i lavori della Commissione consiliare permanente sanità e territorio, oltre ad aver dedicato ampio spazio all'audizione nel Comitato Esecutivo dell'Iss, si è parlato di Piano regolatore generale, riforma previdenziale e disabilità: tutti temi affrontati in comma comunicazioni. Sul fronte Prg, i commissari di opposizione Canti e Venturini del Pdcs, e Mancini per il Ps richiedono un dibattito specifico in commissione; mentre per avere un quadro dettagliato sull'ammontare dei fondi pensioni e sulla loro allocazione, si chiede l'audizione dei presidenti della Consulta sociale e sanitaria e del Comitato per il Fondiss. Richieste per cui il Presidente della Commissione, Emmanuel Gasperoni ha assicurato di volersi fare portavoce. Il consigliere Ssd, Mirko Tomassoni, ha invece presentato un ordine del giorno per celebrare i 10 anni dalla firma di San Marino della convenzione Onu per le disabilità, con una seduta celebrativa della Commissione stessa.