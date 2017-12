Al via il raduno antifascista di Como

Ci sono tutte le anime del centrosinistra a Como alla manifestazione 'E' questo il fiore' (penultimo verso della canzone partigiana Bella Ciao) promossa dopo l'irruzione di un gruppo di skinheads in una riunione dell'associazione 'Como senza frontiere', a favore dell'accoglienza dei migranti.

'Essere qui è un dovere di tutte le forze democratiche', dice la presidente della Camera Laura Boldrini. 'E' una bellissima giornata', per il segretario del Pd Matteo Renzi.

A poche centinaia di metri dal raduno promosso dai Dem, una riunione di Forza Nuova in cui il segretario Roberto Fiore ha confermato la 'mobilitazione contro il Pd e il gruppo Repubblica e l'Espresso che sono la parte strutturale del clima di odio nei nostri confronti fatto di continue provocazioni'. 'Con il Pd a Como chi sostiene l'immigrazione fuori controllo, domani a Roma con noi in piazza Santi Apostoli chi è per un'immigrazione controllata e per una maggiore attenzione per le priorità degli italiani', commenta il segretario della Lega Matteo Salvini.