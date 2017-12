Consiglio del Bilancio domani in aula: all'ordine del giorno il gradimento del Direttore di Banca Centrale

Domani si apre il Consiglio del Bilancio, in seconda lettura: un lungo tour de force fino a venerdì 15, per poi proseguire la settimana successiva, da lunedì a mercoledì. All'ordine del giorno è previsto il gradimento del Direttore Generale di Banca Centrale. Il Consiglio Direttivo ha indicato il nome di Roberto Moretti. Un tema che promette scintille già in comma comunicazioni. Moretti è attualmente membro del Cda di Cassa di Risparmio.