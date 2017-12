Consiglio Grande e Generale: il Bilancio arriva in Aula in seconda lettura

L'Aula dovrà esprimersi anche sul nuovo Direttore Generale di Banca Centrale: Roberto moretti, indicato dal Consiglio Direttivo

Il Consiglio Grande e Generale di dicembre sarà in Aula oggi, dalle 13.00, per l'esame in seconda lettura della legge di Bilancio. Una lunga maratona fino a venerdì 15, che proseguirà nella settimana successiva fino a mercoledì. Previste diverse sedute notturne. Politica, categorie e sindacati sono in attesa di scoprire quali interventi il Governo ha predisposto per arrivare al pareggio. Si guarda i tagli alla spesa pubblica, al vaglio della maggioranza diverse ipotesi.

All'ordine del giorno, subito dopo il comma comunicazioni, il gradimento del Direttore Generale di Banca Centrale: Roberto Moretti, indicato dal Consiglio Direttivo. Avvocato specializzato in commerciato estero, presidente onorario dell'associazione europea dei fondi di garanzia e attualmente membro del Cda di Cassa di Risparmio, Moretti ha fatto parte per molti anni dell'Abi, l'associazione bancaria italiana.

Prevista anche la sostituzione dei tre membri dimissionari della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia. In chiusura la votazione degli odg. Tra i quali quello di Dim, Psd e Ps per la revisione della normativa al fine della parità di trattamento delle persone LGBT e quello presentato dai Gruppi Consiliari di Maggioranza affinché sia intrapreso un percorso con le forze politiche e sociali per giungere alle modifiche normative di tutela delle unioni affettive San Marino.