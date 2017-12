UE: da domani nuovo round negoziale, per il Titano, sull'Accordo di associazione

Dopo l'impegno a Vienna – per il vertice OSCE -, una delegazione del Titano – guidata dal segretario di Stato agli Esteri Nicola Renzi - è in partenza per Bruxelles, dove arriverà in serata. In programma, infatti, da domani, un nuovo round negoziale in vista dell'accordo di associazione con l'UE. Insieme a Renzi, tra gli altri, il Direttore Affari Europei del Dipartimento Esteri - Luca Brandi - e l'ambasciatore Antonella Benedettini. Previsti, fino a giovedì, incontri con il SEAE – il Servizio Europeo di Azione Esterna dell'Unione -; che vedranno allo stesso tavolo, come di consueto, anche i rappresentanti di Andorra e del Principato di Monaco.