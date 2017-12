Rapporto Censis, l’Italia della sfiducia politica

Più di 8 italiani su 10 non ha fiducia nei partiti politici. Questo è il quadro emerso dal Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese, che ha registrato un'ondata di sfiducia generalizzata nelle istituzioni.

Sfiduciati e insoddisfatti. Così il Censis dipinge gli italiani, l'84% dei quali non crede nei partiti politici.

Il 78% non si fida del governo e il 76% del Parlamento. Non sono da meno neanche le Regioni e Comuni, viste di cattivo occhio da 7 persone su 10.

Lo rileva il Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese, che osserva come "l'onda di sfiducia che ha investito la politica e le istituzioni non perdona nessuno".

Il problema principale riguarda la fornitura dei servizi pubblici, giudicata negativamente da 3 italiani su 4: il 52,1% crede che la Pubblica Amministrazione abbia problemi importanti nel suo funzionamento e il 18% lo ritiene “pessimo”.

Il 60% è insoddisfatto della democrazia del Paese ed emerge anche un forte bisogno di un'agenda sociale condivisa. Ed è così che non sorprende se avanzano atteggiamenti di populismo e sovranismo.

Il rigetto del ceto dirigente viene spiegato dal disagio della mobilità sociale e dall'”astioso impoverimento del linguaggio" evidenziato dal rapporto, che rivela anche “la richiesta di maggiori attenzione da parte di soggetti che si sentono esclusi dalla dialettica socio-politica“.



