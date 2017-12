Telecom-Prima Spa debitrice dello Stato per oltre 1 milione di euro

San Marino Telecom-Prima SpA è in debito con lo Stato di circa 1 milione e 366.000 euro. E' quanto emerge dalla risposta del Governo ad un'interpellanza di Rete. I numeri arrivano dal Dipartimento Esattoria di Banca Centrale. Un debito considerevole, che deriva per circa 400.000 euro da mancati versamenti dal 2014 all'Iss per i contributi dei dipendenti e un mancato pagamento di circa 500.000 euro per utenze all'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici. Oltre al debito per cartelle esattoriali, la società risulta anche in difetto nei confronti dell'Ecc.ma Camera per il mancato pagamento dei canoni di locazione per l'installazione di antenne. Non si conosce, invece, la posizione debitoria nei confronti di privati. Il dipartimento esattoria ha pignorato nel 2015 beni per un valore complessivo di circa 560 mila euro circa, quindi insufficienti rispetto al debito iscritto. A partire da gennaio 2015 la società aveva espresso la volontà di effettuare una dilazione di pagamento ma non ha dato seguito agli impegni. L'anno successivo, su mandato dell'Istituto Sicurezza Sociale e dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, il Dipartimento Esattoria ha posto in essere tutte le necessarie azioni di tutela del credito presso il Tribunale Unico. E' stata presa in esame – chiede Rete - la possibilità di ritirare definitivamente la concessione alla società San Marino Telecom –Prima SpA? Il governo risponde di essere in attesa che il procedimento di recupero dei crediti e le azioni presso il Tribunale Unico siano chiuse, dopodiché, in base al loro esito, procederà alle necessarie azioni conseguenti.



MF