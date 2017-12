Cgg: si riparte dal bilancio

L'aula consigliare ha aperto il comma 11, sul bilancio dello stato. Dopo un giorno e mezzo di polemiche per l'ostruzionismo messo in atto dall'opposizione. Lavori, in notturna, proseguiti senza problemi. Alle 13, si ripartirà proprio dalla finanziaria. Ma non si placano le polemiche per l'atteggiamento messo in campo della minoranza, che ha commentato: 'il tempo non è a vostra disposizione'. Di fatto non si è arrivati a discutere il comma relativo alle recenti dimissioni in Commissione Affari di Giustizia.