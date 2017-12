Cgg: bilancio, terminato il dibattito, fine settimana di studio degli emendamenti

In seduta notturna è proseguito il dibattito sul Bilancio Previsionale 2018 cui si erano iscritti 59 consiglieri. Da parte della maggioranza si è sottolineata l'importanza dell'obiettivo del provvedimento, ovvero il pareggio di Bilancio, con i tagli previsti sulla Pa e l' introduzione di imposte straordinarie, fortemente criticate dai consiglieri di minoranza, così come l'annuncio di un possibile ricorso a un prestito esterno. L'opposizione invece ha criticato una finanziaria senza interventi di sviluppo e di crescita. In contrasto con gli incentivi per attrarre investimenti e che non mette mano agli sprechi. Concluso il dibattito oggi i lavori consiliari sono sospesi per consentire il deposito degli emendamenti all'ufficio di segreteria, alcuni dei quali già consegnati in nottata. Limite fissato le 12. Nel fine settimana il loro approfondimento da parte dei gruppi consiliari. L'esame dell'articolato quindi inizierà nella seduta di lunedì.